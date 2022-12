Beat la volan, un satmarean a lovit o masina stationata pe strada Avram Iancu

ArhivaIn 27 decembrie, in jurul orelor 22.30, politistii satmareni au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe strada Avram Iancu din municipiul Satu Mare, in care ar fi fost implicate mai multe autoturisme. Politistii sositi la fata locului au constatat faptul ca aspectele sesizate se confirma. Astfel, un barbat de 39 de ani, domiciliat in Satu Mare, ar fi condus un autoturism pe strada susmentionata si, pe fondul consumului de alcool, nu ar fi pastrat o distanta laterala ... citeste toata stirea