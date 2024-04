Bebelus gasit mort pe un camp din judetul Satu Mare! Mama minora, principalul suspect

Un nou-nascut a fost gasit, in aceasta dupa-amiaza, pe un camp de pe raza comunei Turt, potrivit informatiilor PortalSM. Potrivit primelor date, principala suspecta este chiar mama micutului, fiind vorba despre o mama minora.In urma apelului la 112, echipaje de politie si echipaje medicale s-au deplasat la fata locului, insa nu s-a mai putut face nimic pentru micut. Politistii au inceput o ampla ancheta in acest caz, mama nou-nascutului urmand sa fie audiata."La data de 7 aprilie a.c., in ... citește toată știrea