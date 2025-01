Betivii din trafic. Prinsi bauti la volan

La data de 11 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Satu Mare, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in municipiul Satu Mare, au oprit pentru control in traficul rutier, un autoturism, condus de catre un barbat de 55 de ani, din localitatea Socond.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicata o concentratie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza, cercetarile sunt continuate de catre politisti.***La data ... citește toată știrea