Betivii din trafic, prinsi de politistii rutieri. Unul dintre ei era beat

La data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 04.30, politistii din cadrul Biroului Rutier Satu Mare, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Pastravului din municipiul Satu Mare, au depistat in traficul rutier un autoturism, condus de catre un barbat de 29 de ani, din localitatea Doba.Politistii au procedat la testarea conducatorului auto cu aparatul etilotest, fiind indicata o concentratie de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza, cercetarile sunt continuate de ... citește toată știrea