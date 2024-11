Biblioteca Judeteana Satu Mare in parteneriat cu Liceul Tehnologic "Ion I.C. Bratianu" Satu Mare a organizat o serie de activitati dedicate Zilei Nationale

Pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei, Biblioteca Judeteana Satu Mare in parteneriat cu Liceul Tehnologic "Ion I.C. Bratianu" Satu Mare a organizat azi, cu incepere de la ora 12:00, o serie de activitati reunite sub denumirea "1 Decembrie 1918, ziua in care s-a scris cea mai frumoasa fila din istoria poporului roman".Cu steaguri tricolore in maini si cocarde in piept, elevii claselor a IX-a B si a XII-a A insotiti de distinsele doamne profesoare Cristina Bontos si Ioana Maris, au fost ... citește toată știrea