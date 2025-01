Biblioteca Judeteana Satu Mare se alatura evenimentului global ZICI-Ziua Internationala a Cititului Impreuna

Pentru al noualea an consecutiv, Biblioteca Judeteana Satu Mare marcheaza Ziua Internationala a Cititului Impreuna - ZICI, un eveniment global de promovare si incurajare a lecturii, printr-o serie de lecturi publice, cu voce tare, la care sunt invitati sa participe toti copiii de varsta prescolara dar si clase de elevi din ciclul primar.Sesiunile de lecturi cu voce tare se vor derula miercuri, 5 februarie, in intervalul 09:00 -13:00, la sediul central al institutiei, in Sala mare de conferinte ... citește toată știrea