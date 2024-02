In anul 2023, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Somes,, al judetului Satu Mare s-a gestionat un numar de 7837 interventii (o medie de 21 de interventii pe zi) ce au impus interventia operativa a subunitatilor de pompieri si serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta, fata de 12777 interventii in anul 2022 (o medie de 35 interventii pe zi), in scadere cu 39%. Una dintre cauzele acestei scaderi sunt actiunile corelate cu pandemia generata de ... citeste toata stirea