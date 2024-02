BILANEs. Magistratii satmareni, sufocati de dosare

Magistratii satmareni sunt sufocati de dosare, insa, cu toate acestea, gradul general de eficienta al Tribunalului Satu Mare in anul 2023 a fost unul eficient, potrivit bilantului prezentat, miercuri, 28 februarie, de conducerea instantei, in cadrul unei conferinte de presa la care au fost prezenti presedintele Tribunalului Satu Mare, judecator Cardonel Felix Muresan, vicepresedintele, judecator Laura Isabella Micle si purtatorul de cuvant al instantei, judecator Remus Nemes. In anul 2023, ... citește toată știrea