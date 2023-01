Bilant de weekend la vamile Petea si Urziceni! Cate persoane au iesit din Romania?

La frontiera cu Ungaria, acest sfarsit de saptamana a fost unul foarte aglomerat, multi cetateni romani s-au intors in statele Uniunii Europene unde au resedinta, aspect ce a determinat o crestere a valorilor de trafic in mod special pe sensul de iesire din tara.La nivelul ITPF Sighetu Marmatiei au fost dispuse masuri de fluidizare a traficului in punctele de trecere, atat de suplimentare a personalului, cat si a arterelor de control.- In ... citeste toata stirea