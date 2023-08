Circulatia rutiera a fost blocata miercuri zeci de minute in fata sediului Politiei Satu Mare. Nervii s-au aprins in randul soferilor.Se pare ca soferii nu s-au acomodat deocamdata cu inchiderea Centrului Vechi din Municipiul Satu Mare. Unii furnizori de marfa au fost obligati sa-si reconfigureze traseul pentru a-si servi clientii, motiv pentru care apar si probleme neprevazute.Miercuri, 23 august 2023, in jurul orei 14:00, traficul rutier s-a blocat zeci de minute in fata sediului Politiei ... citeste toata stirea