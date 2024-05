Bomba de aviatie de 100 kg aflata pe strada Iuliu Coroianu in urma unor lucrari de escavare

Astazi, 22.05 a.c., echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a intervenit, in municipiul Satu Mare, pe strada Iuliu Coroianu pentru asanarea unei bombe de aviatie, cu o greutate de aproximativ 100 kg, descoperita in urma unor lucrari de excavare si nivelare teren.Pompierii pirotehnicieni au ridicat elementul de munitie, l-au transportat si depozitat in conditii de siguranta, in vederea distrugerii ulterioare.Atragem atentia cetatenilor ... citește toată știrea