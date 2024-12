Bucurie de sarbatori. PSD Satu Mare si Mos Craciun au adus magia sarbatorilor mai aproape de satmareni

Bucurie de sarbatoriPSD Satu Mare si Mos Craciun au adus magia sarbatorilor mai aproape de satmareniPSD Satu Mare a adus in aceasta saptamana magia sarbatorilor mai aproape de satmareni! Mos Craciun, incarcat cu aproape 1000 de pachete si cu multa bucurie in suflet, a impartit cadouri copiilor din intreg municipiul Satu Mare, oferindu-le astfel un moment plin de emotie in prag de sarbatori."Gesturile mici, dar pline de insemnatate, ... citește toată știrea