Bukf3st - succes absolut pentru spectacolele Trupei Harag Gyorgy

Pe 6 octombrie s-a incheiat, la Bucuresti, a treia editie a festivalului Bukfeszt. Trupa Harag Gyorgy a Teatrului de Nord Satu Mare s-a prezentat la eveniment cu doua spectacole de succes. Pe 1 octombrie, pe scena Teatrului Odeon trupa satmareana a jucat spectacolul "Mizantropul sau vitrina sub amenajare", dupa Moliere, in regia lui Sardar Tagirovsky, al carui nume este deja cunoscut publicului bucurestean, caci in urma cu doi ani, la prima editie a festivalului, trupa a sosit in capitala cu ... citește toată știrea