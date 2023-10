Romania are suficient gaz in depozite pentru iarna care vine, spune ministrul Energiei, Sebastian Burduja."Romania are suficient gaz in depozitele nationale pentru acoperirea necesarului intern din iarna care vine. Ministrul PNL al Energiei, Sebastian Burduja a anuntat ca a fost depasita deja rezerva tehnica a capacitatilor de stocare. Astfel, gazele puse deoparte pana acum si productia din timpul sezonului rece vor fi suficiente pentru a depasi iarna fara importuri. Chiar daca vor fi ... citeste toata stirea