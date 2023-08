O noua explozie, dar de o amploare mult mai mica, s-a produs in dimineata zilei de luni, 28 august 2023, la Pascani, judetul Iasi.Conform Agerpres, o explozie urmata de incendiu a avut loc brutaria/pizzeria Karin din municipiul Pascani, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi. Potrivit sursei citate, in interior se aflau doua butelii de GPL, cu capacitatea de 60-70 de litri fiecare.Echipajele care au ajuns la locul interventiei au gasit in interior doar ... citeste toata stirea