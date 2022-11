Caciu anunta ca rectificarea bugetara va fi pozitiva

Miercuri, Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a anuntat ca rectificarea bugetara a fost finalizat si urmeaza sa fie adoptat joi."Maine, probabil, se va aproba rectificarea, avizele sunt in curs. Ultima rectificare din acest an, o rectificare din nou pozitiva, avand in vedere datele de la Comisia Nationala de Prognoza referitoare la prognoza de toamna, la un PIB nominal, in crestere la 1.396,2%, cu o crestere economica, tot asa, prognozata de 4,6% in acest an de catre institutia nationala.Ca ... citeste toata stirea