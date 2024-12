Cadourile lui Mos Nicolae pentru publicul satmarean

Indragitul spectacol NUNTA IN OAS alaturi de cea mai noua premiera pentru adulti si tineri, ASTEPTANDU-L PE GODOT, fac echipa pentru a oferi satmarenilor un sfarsit de saptamana placut la Teatrul de Nord!Weekend-ul acesta Mos Nicolae scoate din sac si comedie si sensibilitate la Teatrul de Nord, cu doua spectacole diferite care reusesc in egala masura sa ofere publicului o seara reusita impreuna cu prietenii sau familia!NUNTA IN OAS, unul dintre cele mai indragite spectacole ale Trupei ... citește toată știrea