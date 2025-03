CaiacSMile sau cand faptele bune devin mostenire de familie! "Andrei, eroul meu, fiul meu!! "

"Nu exista mandrie mai mare pentru un parinte decat sa-si vada copilul crescand cu empatie, curaj si dorinta de a ajuta. Andrei are doar 12 ani, dar deja intelege ce inseamna sa fii acolo pentru ceilalti. Il vad cum duce in scaun persoane cu dizabilitati, cum le ofera zambete si, mai presus de toate, cum se bucura alaturi de ele. Nu pentru ca trebuie, ci pentru ca asa simte.El a crescut vazand ce facem noi, dar ceea ce face el acum e mai mult decat as fi putut spera vreodata. Andrei nu doar ... citește toată știrea