Caine agresiv, prins de jandarmii satmareni in localitatea Pir

In cursul serii de marti jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi JudeteanSatu Mare au prins un caine agresiv din rasa ciobanesc mioritic.Un apel 112 i-a directionat pe jandarmi in localitatea Pir, unde un caine a creatpanica in randul cetatenilor, care incercau sa treaca prin zona respectiva.Jandarmii au reusit sa imobilizeze exemplarul canin cu ajutorul crosei pentruanimale, insa datorita faptului ca animalul era foarte agitat, jandarmii au apelat lasprijinul medicului ... citește toată știrea