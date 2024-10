Calatoria spre un viitor mai verde incepe la Green Energy Expo Satu Mare

In perioada 25-27. octombrie 2024, Satu Mare gazduieste pentru al patrulea an consecutiv un eveniment dedicat sustinerii unui mediu mai sustenabil, unui pamant mai longeviv, practic unui viitor mai verde.In primii trei ani evenimentul s-a prezentat sub denumirea Expo Construct & Casa Verde, iar anul acesta va imbraca haine noi si se prezinta ca Green Energy Expo Satu Mare pentru ca ne dorim sa promovam un viitor mai verde."Dorim sa punem bazele unui viitor mai sustenabil, iar din acest motiv ... citește toată știrea