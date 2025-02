Calin Georgescu, ridicat de politie din masina si dus la audieri la Parchet

Calin Georgescu a fost ridicat din trafic de politie si urmeaza sa fie dus la audieri la Parchetul General, potrivit Digi24. Pe numele lui a fost emis un mandat de aducere. Mai multe persoane au fost ridicate de politie pentru a fi duse la audieri la Parchet.Anuntul vine in conditiile in care azi au loc 47 de perchezitii la apropiati ai lui Calin Georgescu, inclusiv la Horatiu Potra, seful mercenarilor, la bodyguardul lui Georgescu si la un personaj nou care apare in ancheta, partenera garzii ... citește toată știrea