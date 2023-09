Vot in Consiliul local Calinesti OasDupa ce aproape un jumatate de mandat comuna a fost fara viceprimar, consilierii locali din Calinesti-Oas au ales pentru 5 luni un viceprimar, care ulterior a fost demis.Dupa un alt an, pe 15 martie 2023, a fost ales pentru 4 luni Ioan Gherman, care a fost demis zilele trecute. Motivul demiterii lui Ioan Gherman este unul halucinant.Cica acesta ar fi lucrat prea mult cot la cot cu cei de la gospodarie in amenajarea spatiilor publice ale comunei, fiind ... citeste toata stirea