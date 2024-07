Campania Caritabila Loga Dance School 2024 s-a finalizat cu succes peste asteptari

Echipa Loga Dance, cu deosebita recunostinta, doreste sa multumeasca tuturor celor care au contribuit la succesul celei de-a 14-a editii a Campaniei Caritabile, desfasurata in aceasta vara.In doar trei saptamani, s-au colectam mai multe fonduri decat la editia precedenta, desfasurata iarna, o perioada traditionala pentru strangerea de fonduri.Astfel, in 2023, cei de la Loga Dance au colectat 25.310 Lei, iar in 2024 suma a crescut la 27.100 Lei.Toate campaniile caritabile sunt organizate ... citește toată știrea