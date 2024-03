Campania "Cu un zambet mai aproape de sanatate!" Martie 2024

In luna martie se deruleaza campania de informare, educare, comunicare "Cu un zambet mai aproape de sanatate!" a carei tema urmareste sa atraga atentia asupra importantei sanatatii orale ca parte a sanatatii generale si cunoasterea metodelor adecvate de prevenire a afectiunilor oro-dentare. Aceasta luna a fost aleasa pentru desfasurarea campaniei deoarece anual, in data de 20 martie, se serbeaza in toata lumea Ziua Mondiala a Sanatatii Orale cu scopul de a promova interventiile eficiente pentru ... citește toată știrea