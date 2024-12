Campania de preventie a bolilor cardiovasculare Alege ritmul potrivit pentru inima ta: traieste sanatos!

In luna decembrie 2024 se deruleaza campania de informare-educare-constientizare privind factorii de risc pentru bolile cardiovasculare. Sloganul campaniei este:Inima ta conteaza! Alege stilul de viata care o protejeaza!Campania vizeaza cresterea gradului de informare si constientizare in randul populatiei generale privind problematica bolilor cardiovasculare, avand ca tinta implicarea activa a fiecarui individ in deciziile referitoare la mentinerea si imbunatatirea propriei sanatati.Grupul ... citește toată știrea