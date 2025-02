Campania de sterilizare a cainilor continua la Satu Mare. Derulata si sustinuta financiar de Primaria Municipiului

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Satu Mare nr. 257/2023 privind promovarea detinerii responsabile a cainilor si stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna sau metisi din municipiul Satu Mare, anul trecut in luna iulie Primaria Satu Mare a demarat un program de sterilizare a cainilor cu stapan care apartin rasei comune sau a metisilor acestora. De la lansare pana in momentul de fata au fost inregistrate peste 400 de solicitari.Scopul programului il ... citește toată știrea