Campania "Viata Are Prioritate" la Satu Mare. Siguranta rutiera in prim plan

O campanie dedicata sigurantei in trafic va avea loc duminica, 10 noiembrie de la ora 12.00, la Aushopping Expo Cinema One din Satu Mare.Evenimentul, organizat de Rotary Club Satu Mare Samus, in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Politia Romana si centrul comercial Aushopping Satu Mare va include:Informatii despre prevenirea accidentelor si impactul conducerii periculoase. Demonstratii de prim ajutor si simulare de descarcerare. Simulator de accident "crash" pentru ... citește toată știrea