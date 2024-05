Campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electrocasnice

Primaria municipiului Satu Mare, impreuna cu operatorul autorizat The Green Project, pana in data de 10 iunie, deruleaza Campania de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electrocasnice.Astfel, satmarenii sarbatoresc Ziua Mondiala a Mediului prin colectarea selectiva si responsabila a aparatelor electrice vechi, nefolositoare. Primaria Municipiului Satu Mare impreuna cu operatorul autorizat TGP - The Green Project au demarat o ampla campanie de informare, constientizare si ... citește toată știrea