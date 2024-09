Campanie de informare in domeniul prevenirii fraudelor informatice, cu accent pe fraudele cu investitii

In ultima perioada se constata o crestere a sesizarilor referitoare la savarsirea unor infractiuni de inselaciune in mediul online, ce au ca baza folosirea nelegitima a imaginii unor personalitati cunoscute si a unor companii de distributie de utilitati, prin care utilizatorii sunt indusi in eroare, prin postari pe retelele sociale, sa investeasca in actiuni/criptomonede si sa castige sume de cateva ori mai mari decat investitia initiala.Avand in vedere faptul ca prevenirea criminalitatii ... citește toată știrea