Cancelaria Prim-Ministrului - partener strategic institutional la Climate Change Summit 2024

Cancelaria Prim-Ministrului, in parteneriat cu Social Innovation Solutions, a dat astazi startul "Climate Change Summit", cel mai mare eveniment din Europa Centrala si de Est axat pe actiuni impotriva schimbarilor climatice.Summit-ul va avea loc in perioada 15- 17 octombrie 2024, la Opera Nationala din Bucuresti, si va reuni experti globali in domenii precum energie, agricultura, orase sustenabile, biodiversitate si finantare sustenabila, in contextul transformarilor geopolitice si ... citește toată știrea