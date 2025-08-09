Editeaza

Canicula in Satu Mare: avertizari Cod galben si Cod portocaliu. Temperaturile ajung la 39 grade Celsius

Sambata, 09 August 2025, ora 09:43
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 9 august, ora 12.00 - 10 august, ora 10.00;

Fenomene vizate: canicula si disconfort termic ridicat, noapte tropicala.

Sambata (9 august), in Banat, Crisana, Oltenia, Muntenia si sud-vestul Dobrogei va fi canicula si disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa intre 35 si 37 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Olteniei si al Banatului, unde izolat se vor inregistra 38 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau ...citește toată știrea

