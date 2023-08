Administratia Nationala de Meteorologie plaseaza judetul Satu Mare sub cod portocaliu de canicula. Se vor inregistra temperaturi de pana la 37 de grade Celsius, mai ales in intre orele 15 si 18.Avertizarea specialistilor spune ca in Maramures, vestul Transilvaniei, Crisana, Banat, sudul Olteniei si al Munteniei si in nord-estul Moldovei se vor inregistra temperaturi maxime in general de 37...39 de grade, iar minimele se vor situa intre 18 si 26 de grade, astfel incat disconfortul termic va fi ... citeste toata stirea