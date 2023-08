Satu Mare se pregateste sa faca fata unui COD GALBEN care se va desfasura in intervalul 20 si 21 august 2023.Pe fondul acestui cod de avertizare, emis de ANM, un val de caldura persista asupra regiunii, aducand temperaturi maxime in intervalul de 33 pana la 37 de grade Celsius. Cu precadere, zonele de campie vor resimti intensitatea acestui fenomen, insa localitatile situate in zonele de deal si podis nu vor fi crutate. Efectul de disconfort termic ridicat va fi evident, iar indicele ... citeste toata stirea