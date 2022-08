Canicula mai dureaza pana in 30 august

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de canicula valabil pentru zilele de 28, 29 si 30 august in mai multe zone din tara. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 si 37 de grade, anunta meteorologii, conform Digi24.Potrivit ANM, in intervalul 28.08.2022, ora 10:00 - 30.08.2022, ora 21:00, canicula va intensifica in mai multe zone din tara. Duminica (28 august) valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii, iar luni (29 august) si marti ... citeste toata stirea