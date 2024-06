Carburantii se scumpesc de la 1 iulie. Cat va costa un litru de benzina sau motorina

Romanii vor plati mai mult pentru combustibil incepand cu 1 iulie, o data cu majorarea accizei la carburanti cu 50%.Motorina si benzina se vor scumpi cu cel putin 40 de bani per litru de la 1 iulie 2024, deoarece acciza la carburant se va majora cu 50%. Scumpirea vine dupa ce, la inceputul anului, acciza pentru acest gen de produse a fost majorata.Pretul carburantilor a crescut si la inceputul acestui an, cand, in urma unei alte majorari a accizelor, la 1 ianuarie, costul unui litru de ... citește toată știrea