Carduri "Sprijin pentru Romania" vor fi alimentate cu o noua transa de 250 de lei pana la data de 15 august, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu."Pentru prima data, acordarea sumei de 250 lei pe cardurile de alimente, atat de necesara persoanelor cu venituri mici, vine in contextul in care pretul produselor de baza scade, in medie, cu 25%.Astfel, masurile agregate de sustinere a puterii de cumparare a persoanelor vulnerabile conduc la un rezultat pozitiv ... citeste toata stirea