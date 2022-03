Care este cea mai mare pensie din judetul Satu Mare?

Numarul mediu de pensionari a scazut in trimestrul IV al anului 2021 fata de trimestrul III, iar pensia medie a crescut usor. Datele publictate de INS arata ca la nivel national, pensia medie lunara a crescut usor in ultimul trimestru din 2021 fata de trimestrul precedent, cu 0,4%, la 1.679 lei, iar numarul mediu de pensionari s-a redus cu 15.000 de persoane, la un total de 5.058.000 de pensionari.Si in judetul Satu Mare s-a inregistrat o scadere a numarului pensionarilor si o crestere usoara ... citeste toata stirea