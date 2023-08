Daca in 2022, la Satu Mare, maghiarii au marcat ziua de nastere a fostului guvernator Horthy Miklos, iata ca romanii in 29 august 2023 marcheaza si ei comemorarea a 83 ani de la Dictatul de la Viena. Evenimentul va fi organizat in curtea Bisericii Sfantul Andrei, din Carei, de la ora 12:30, la Monumentul ridicat spre cinstirea celor care si-au dat viata pentru patrie.Ing. Daniela Ciuta, presedintele Asociatiei Romanilor Refugiati, Expulzati si Deportati in urma Dictatului de la Viena, din 30 ... citeste toata stirea