Casa Judeteana de Pensii asteapta Certificatele de viata ale pensionarilor stabiliti in strainatate

Casa Judeteana de Pensii Satu Mare aduce la cunostinta pensionarilor stabiliti in strainatate, care nu au transmis acest document care atesta ca sunt in viata, sa il transmita de urgenta institutiei, pentru continuitatea transmiterii pensiilor.Directorul Casei Judetene de Pensii, domnul Cristian Sopons precizeaza ca ,, in acest an Casa Judeteana de Pensii a transmis peste 3000 de formulare in strainatate, in mai multe limbi straine, pentru a veni in ajutorul beneficiarilor."Astfel, Casa ... citește toată știrea