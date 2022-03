Cat a cheltuit Romania pentru gestionarea crizei refugiatilor

Romania a cheltuit aproximativ 51 de milioane de lei, de la invazia Rusiei in Ucraina, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. In sedinta de sambata, Guvernul a decis costurile pe care tara noastra le asigura pentru cetatenii Ucrainei.Acestea vor fi de 50 de lei/persoana pentru cei cazati in spatiile asigurate de institutiile statului si 100 de lei/persoana pentru cei cazati in alte spatii. "Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazati in spatiile asigurate de institutiile statului costul sa fie ... citeste toata stirea