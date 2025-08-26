Editeaza

Cat va costa noul stadion din Satu Mare. Va putea fi omologat si pentru Liga 1

Sursa: Portalsm.ro
Marti, 26 August 2025, ora 16:44
13 citiri
Primaria Satu Mare continua proiectul de reconstructie a Stadionului "UNIO", printr-o solutie constructiva moderna, care sa respecte standardele nationale si europene din domeniul sportiv, informeaza municipalitatea. Concret, este vorba de o arena moderna ce va putea fi omologata inclusiv pentru prima liga. Nou constructie ar urma sa aiba 4.500 de locuri, iar valoarea proiectului se ridica la 130 de milioane de lei.

Obiectivul general al investitiei il reprezinta transformarea bazei sportive ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Portalsm.ro
Top stiri Satu-Mare
Liga a 3-a: SCM Zalau- CSM Olimpia Satu Mare 0-0! Un punct luat pe terenul liderului!
PROIECTUL DE GUVERNARE PSD. Marcel Ciolacu: "crestem veniturile romanilor, castigul salarial mediu brut peste 2.600 euro, iar salariul minim brut la 1.300 euro"
DISTRIBUEsIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica
Accident la Botiz. Drumul este blocat
Scrima.Ana Tomsa a cucerit Cupa Romaniei la spada, junioare!
Liga a 3-a: Sanatatea Cluj- CSM Olimpia Satu Mare 2-2! Puncta salvat in repriza a doua! Portarul Bogdan Miron, "omul meciului"!
Cele mai citite stiri
FOTO/VIDEO. Ploaia torentiala a inundat strazi si a inchis pasaje in municipiul Satu Mare
Ploaia torentiala care a lovit vineri, 22 august, municipiul Satu Mare, aflat sub Cod galben de ...
FOTO/VIDEO. Super concert EDDA la Satu Mare, la finalul Zilelor Partium. Centrul orasului, arhiplin!
Super concert EDDA la Satu Mare, la finalul Zilelor Partium. Centrul orasului, arhiplin! Cea de-a ...
Cat va costa noul stadion din Satu Mare. Va putea fi omologat si pentru Liga 1
Primaria Satu Mare continua proiectul de reconstructie a Stadionului "UNIO", printr-o solutie ...
ActualitateBusinessSportLife Show