In urma protestelor de duminica, Jandarmeria Capitalei anunta ca a aplicat 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 32.000 de lei.Ca urmare a incalcarii prevederilor legale in vigoare, jandarmii au intocmit un act de constatare pentru sesizarea organelor de urmarire penala, dupa depistarea unui barbat, participant la adunarea publica din Piata Victoriei, avand asupra sa un spray ... citeste toata stirea