Asa cum am mai subliniat in ziar, victime colaterale ale razboiului dintre Rusia si Ucraina au fost mai ales fermieri din tari precum: Bulgaria, Polonia, Slovacia, Ungaria si Romania. Am afirmat ca fermierii din cele cinci tari au fost victime colaterale, in sensul ca, prin hotarare a Comisiei Europene - CE, a fost aprobat tranzitul de cereale din Ucraina, spre si prin tarile mentionate.Inca din toamna anului trecut, o buna parte din cerealele care au parasit Ucraina cu cele mai diverse ... citeste toata stirea