Asiatici la spalatorieIn ultima perioada, pe strazile din Satu Mare si nu numai, putem vedea tot mai multi cetateni asiatici care vin sa munceasca in Romania.Numarul lor este in crestere, de vreme ce tot mai multe firme romanesti duc lipsa de forta de munca. Pe anul 2023, Guvernul a aprobat un contingent de 100.000 de lucratori straini, avand in vedere ca 300.000 de locuri de munca au fost declarate vacante de angajatori.Situatia nu este diferita in judetul Satu Mare. Multe firme au ... citeste toata stirea