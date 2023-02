Cati cetateni cu drept de vot mai are Romania?

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice ca totalul de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2023 este de 18.891.066, cu 984 mai putini fata de ultima informare publica realizata de AEP pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 31 decembrie 2022 figurau in Registrul electoral 18.892.050 de alegatori romani.Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent ... citeste toata stirea