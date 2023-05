In cursul zilei de miercuri, 3 mai, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un tanar in varsta de 24 de ani, domiciliat in judetul Suceava.Cu ocazia formalitatilor pentru intrarea in tara, la controlul efectuat de catre politisti, s-a constatat ca pe numele acestuia a fost emis, in 26 aprilie a.c., un mandat european de arestare. ... citeste toata stirea