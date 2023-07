Romania ajunge intre primele zece natiuni europene la caiac slalom, dupa Cupa Europeana la Caiac Slalom care s-a desfasurat in weekend la Roudnice, in Cehia. Lotul Romaniei, antrenat de Ionut Stancovici, a fost format din sase sportivi, cu totii legitimati la clubul sportiv Caiac SMile, din Satu Mare.Matteo Olar s-a clasat pe locul al saselea la proba de canoe si pe locul al saptelea in concursul de caiac. Patrick Cozma s-a calificat in finalele probelor de caiac si de canoe si a incheiat ... citeste toata stirea