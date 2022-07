Celebrul Catalin Botezatu si-a anuntat intentia de a organiza un show de moda la Poesis

Aflat la Satu Mare cu prilejul evenimentului SommerFest, celebrul designer international Catalin Botezatu si-a ales fotomodelele care sa-i poarte creatiile, intr-un casting organizat la Restaurantul Poesis. Pret de cateva ore, designerul a facut o preselectie riguroasa a tuturor manechinelor care sa-i poarte creatiile in show-ul incendiar pe care l-a prezentat in gradinile Castelului din Carei.A acceptat sa raspunda si catorva intrebari legate de felul in care isi practica meseria, dar a ... citeste toata stirea