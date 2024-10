Ceremonie de depunere de juramant a primarului Gheorghe David, din comuna Moftin.

Azi, in comuna Moftin, a avut loc ceremonia de depunere a juramantului domnului Gheorghe David, primar cu vasta experienta, care isi continua activitatea in fruntea administratiei locale, fiind reconfirmat pentru un nou mandat. Alaturi de acesta, noul consiliu local a fost constituit, marcand inceputul unei noi etape in administratia locala.La ceremonia de investire au luat parte: Mircea Govor - presedintele PSD Satu Mare si vicepresedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Ioan Tibil - ... citește toată știrea