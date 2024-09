Certificat ITP fals, depistat de politistii de frontiera

Politistii de frontiera careieni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean roman care a fost depistat conducand un autoturism al carui certificat care atesta inspectia tehnica periodica a fost falsificat.Duminica, 22 septembrie a.c., in jurul orei 22.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Carei, aflati in misiune pe caile de comunicatie din zona de responsabilitate, au oprit pentru control, un autoturism, inmatriculat in ... citește toată știrea